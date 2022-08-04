«Главстрой Санкт-Петербург» открыл гребной клуб в ЖК «Юнтолово»

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» создала в жилом комплексе «Юнтолово» центр водных видов спорта «Причал’Ю».

Гребной клуб разместился в акватории реки Юнтоловка, которая протекает по территории ЖК. Он стал первой в Петербурге базой развлечений, интегрированной в состав жилого комплекса и доступной для всех горожан.

На новой спортивной базе петербуржцы могут заниматься греблей на байдарках, каноэ, лодках «Дракон» или SUP-бордах. Кроме того, здесь можно освоить академическую греблю и позаниматься йогой на воде.

В клубе смогут заниматься как спортсмены, так и новички, на помощь которым придут опытные тренеры. Занятия проводятся для взрослых и детей. Гребной клуб работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Также «Причал’Ю» станет площадкой для проведения городских мероприятий. Уже в воскресенье, 7 августа, здесь пройдет первый SUP day U. Петербуржцев ждут мастер-классы, SUP-поло и занятия SUP-гимнастикой.

ЖК «Юнтолово» находится вблизи Юнтоловского заказника в Приморском районе. Строительством всех объектов занимается компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная Олегом Дерипаской.