В России одобрили параллельный импорт парфюмерии и косметики некоторых брендов

В России одобрили параллельный импорт парфюмерии и косметики некоторых брендов. Фото: Unsplash

В России одобрили параллельный импорт парфюмерии и косметики некоторых брендов. Фото: Unsplash

Министерство промышленности и торговли России расширило список товаров для параллельного импорта, теперь в него вошли некоторые бренды косметики и парфюмерии.

Соответствующий приказ ведомства представлен на официальном сайте правовой информации сегодня, 4 августа.

Отмечается, что некоторые бренды убраны из списка исключений, потому что в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих производителей.

В расширенный список попала продукция Giorgio Armani, Kerastase, Lancôme, Redken, Valentino, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein.

Параллельный импорт был введен на фоне ухода ряда зарубежных брендов из российского рынка. Часть заграничных компаний приостановили деятельность на территории России и прекратили поставки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России могут частично отменить механизм параллельного импорта, который был введен в мае 2022 года.