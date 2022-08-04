В России работающие пенсионеры могут начать получать налоговый возврат

В Госдуме озвучили предложение касательно налогового возврата работающим пенсионерам. Предполагается, что благодаря новой инициативе пожилые россияне, у которых из-за работы не индексируются выплаты, получат защиту своих прав.

Так, поступило предложение дать работающим пенсионерам возможность получать социальный налоговый возврат. Чтобы реализовать эту идею, из бюджета будет необходимо выделить почти триллион рублей с учетом повышения индексации льгот неработающим пожилым россиянам. Об этом пишет «360».

Кто инициатор?

Законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров внесет на рассмотрение в Госдуму фракция ЛДПР. Предполагается, что социальный налоговый возврат будет осуществляться от половины уплаченного НДФЛ, при этом сумма не должна быть больше 25 тысяч рублей. Публикацией текста законопроекта занимался замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Какие выплаты положены, и как их получить

Для получения возврата пенсионеру необходимо обратиться в ФНС. Средства должны перевести в течение месяца со дня направления заявления. Также предлагается ввести проценты за каждый день отсрочки выплаты. В результате должно получиться так, что ставка сравнится со ставкой рефинансирования Банка России.

Известно, что пожилые россияне должны получат выплаты. Так, в августе работающим в 2021 году пожилым гражданам должна прийти увеличенная пенсия. Размер денежных средств, которые получит пенсионер, будет зависеть от суммы страховых взносов и коэффициентов, уплаченных работодателям.

Взгляд на инициативу со стороны

Новый законопроект, по словам Нилова, связан с тем, что у работающих пожилых россиян льготные выплаты не проиндексированы, при этом этот вопрос не решается вот уже на протяжении шести лет.

Как заметил замглавы фракции ЛДПР, в начале месяца работающим пожилым гражданам пересчитали пенсию из-за заработка дополнительных взносов, однако как заметил Нилов, даже тут есть несправедливость. При максимально установленном пороге в 10 баллов, им дают только три. В денежном обозначении это чуть больше 300 рублей.

Законопроект планируют рассмотреть осенью. Убеждение, что индексировать выплаты работающим пенсионерам нужно, только растет.

«Работодатель направляет за них взнос — и удерживается подоходный налог», — заметил специалист.

Большая часть пожилых людей начинает работать из-за маленьких выплат от государства. Как отметила депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» и члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, к этой инициативе от ЛДПР необходимо отнестись очень серьезно. Ее необходимо проработать совместно с Минфином.