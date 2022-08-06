В запертой квартире в Купчино случилась утечка газа

Утечка газа произошла в доме 2 по Пловдивской улице. Фото: google.maps

Утечка газа произошла в доме 2 по Пловдивской улице. Фото: google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга ликвидировали утечку газа, которая произошла в запертой квартире.

В городском главке МЧС сообщили, что инцидент произошел в жилом доме на Пловдивской улице, 2. Жильцы девятиэтажки около 11:30 почувствовали запах газа и вызвали службы. К месту оперативно прибыли спасатели, газовщики и сотрудники полиции, пишет «Фонтанка».

В квартире, где произошла утечка, никого не было. Спасатели решили не вскрывать дверь и проникли в жилище через окно второго этажа, а после открыли входную дверь изнутри.

Специалисты «Петербурггаза» выявили сильное превышение концентрации газа в квартире и поставили заглушку.

Из парадной на всякий случай эвакуировали десятерых жильцов. Через час все помещения были проветрены, после чего людям разрешили вернуться домой.

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