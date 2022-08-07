В Колпино наркоман пришел в гости к своему единомышленнику и умер

В Колпино наркоман пришел в гости к своему единомышленнику и умер. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпино наркоман пришел в гости к своему единомышленнику и умер. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жителя Колпино 6 августа дома ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что у него лежит безжизненное тело гостя, пребывающего в наркотическом опьянении.

Мужчина попросил соседку вызвать скорую, но, как оказалось, в сложившейся ситуации врачи были уже бессильны, — 49-летний обнаруженный гражданин погиб.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на площади Коммуны, 9. Погибший официально трудоустроен не был, и известно о нем лишь то, что он пришел в гости к 34-летнему мужчине, видимо, находясь в не самом своем лучшем состоянии. На теле мертвого гражданина обнаружили гематомы и ссадины, предполагается, что от падений.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти.

Интересна личность мужчины, к которому пришел погибший. Известно, что гражданин был несколько раз осужден за наркотики, сидел и в настоящий момент находится под административным надзором за ОМВД России по Колпинскому району.

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