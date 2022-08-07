В Пушкине из квартиры во время тушения пожара у хозяев вынесли 22 000 долларов

В Пушкине из квартиры во время тушения пожара у хозяев вынесли 22 000 долларов. Фото: "Яндекс.Карты"

В Пушкине из квартиры во время тушения пожара у хозяев вынесли 22 000 долларов. Фото: "Яндекс.Карты"

В Пушкине на Колпинском шоссе произошла крупная кража: во время тушения квартирного пожара злоумышленники вынесли из квартиры 20 000 долларов.

Как стало известно Gazeta.SPB, двое неизвестных мужчин проникли в квартиру на Колпинском шоссе, 34, корпус 1 под предлогом поиска кошки, якобы случайно забежавшей в открытую квартиру.

Правоохранительным органам 42-летний хозяин квартиры рассказал, что 5 числа с с 20:40 до 22:00 на кухне в квартире произошел пожар, семья решила потушить его до приезда МЧС, потому дверь в квартиру была открыта. Позже подошли двое неизвестных, которые сказали, что потеряли кошку, проникли в квартиру и похитили деньги в размере 22 000 долларов.

Пропажу заметили на следующий день. Очевидцам удалось описать вторгнувшихся в квартиру мужчин. Один из них на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, ростом 180 см был одет в одежду черного цвета, а другой выглядел на 30 лет, имеет нормально телосложение и рост 175-180 см.

На месте нет видеонаблюдения, но с места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви и 12 купюр (сирийские лиры). Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленники разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Колпино нашел безжизненное тело гостя, пребывающего в наркотическом опьянении.