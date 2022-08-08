В России задумались о создании национального дистрибьютора продовольствия

В России организован конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса. Его организатором выступает Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Предполагается, что с помощью проекта товары производителей объединятся, а логистика оптимизируется. Об этом пишет РБК. На фоне действующих санкций наиболее перспективными направлениями определены Азия, Ближний Восток и Африка.

Отмечается, что на исполнителе будет анализ моделей работы экспортных поставок продукции, а также выстраивание версии, базирующейся не менее чем на 20 интервью среди сельхозпроизводителей. Стартовая цена контракта составляет 24 миллиона рублей.

Как отметил представитель «Агроэкспорта», у национального дистрибьютора должен быть доступ к логистике и хранению товаров. Таким лицом может быть и частная компания, но с условием отсутствия ее конкуренции с самостоятельными экспортерами. При этом некоторые функции дистрибьютора могут быть отданы на аутсорсинг провайдерам.

Помогать российским компаниям могут партнеры за рубежом, доставка товара или таможенная очистка груза. Большинство услуг национального дистрибьютора будут платными, но государство может частично компенсировать затраты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году Россия может сократить план по поставкам зерна за рубеж. Сейчас аграрии обработали 27% полей, собрав около 55 миллионов тонн зерновых.