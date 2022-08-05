Минсельхоз РФ предположил, что план по эксперту зерна в этом году может быть сокращен

В текущем году Россия может сократить план по поставкам зерна за рубеж. Сейчас аграрии обработали 27% полей, собрав около 55 миллионов тонн зерновых.

Несмотря на возможное сокращение плана по экспорту зерна, внутренний рынок будет обеспечен полностью, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Как сообщает пресс-служба Минсельхоз РФ, план по сбору 130 миллионов тонн зерна может быть не выполнен в полном объеме.

Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Затрудняют работу поставки иностранных комплектующих для техники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия может внести свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности, завил президент России Владимир Путин. По его мнению, рост поставок продовольствия на глобальный рынок — это важнейшая задача как для России, так и для всего международного сообщества.