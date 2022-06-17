Путин: Россия может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн

Путин: Россия может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн
Россия может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн. Фото: Pxhere

Россия может внести свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности, завил президент России Владимир Путин.

По мнению главы государства, рост поставок продовольствия на глобальный рынок — это важнейшая задача как для России, так и для всего международного сообщества. Своими мыслями президент поделился на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Так, Россия в состоянии увеличить экспорт продовольствия и удобрений, а также объем поставок зерна, который может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн.

При этом, по словам Путина, в приоритетном порядке поставки будут направлены в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ выделят 120 миллиардов рублей для обеспечения дополнительного кредитования.

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