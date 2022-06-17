Власти РФ планируют выделить из ФНБ 120 млрд для финансирования ВЭБ.РФ

По распоряжению президента России Владимира Путина на фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ выделят 120 миллиардов рублей для обеспечения дополнительного кредитования в объеме около 0,5 триллиона рублей.

По мнению главы государства России необходимо смещаться от мер бюджетного стимулирования деловой активности в сторону рыночных механизмов. Об этом Путин рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума сегодня, 17 июня.

Президент отметил, что желательно, чтоб уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности сместился от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного, банковского кредитования, поэтому этот процесс нуждается в поддержке. Для этого решением Путина будет выделено 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния для фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

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