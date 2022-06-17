Власти РФ планируют выделить из ФНБ 120 млрд для финансирования ВЭБ.РФ

Власти РФ планируют выделить из ФНБ 120 млрд для финансирования ВЭБ.РФ
Власти РФ планируют выделить из ФНБ 120 млрд для финансирования ВЭБ.РФ. ото: Baltphoto/Андрей Пронин

По распоряжению президента России Владимира Путина на фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ выделят 120 миллиардов рублей для обеспечения дополнительного кредитования в объеме около 0,5 триллиона рублей.

По мнению главы государства России необходимо смещаться от мер бюджетного стимулирования деловой активности в сторону рыночных механизмов. Об этом Путин рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума сегодня, 17 июня.

Президент отметил, что желательно, чтоб уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности сместился от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного, банковского кредитования, поэтому этот процесс нуждается в поддержке. Для этого решением Путина будет выделено 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния для фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ставка по льготной ипотеке в Российской Федерации может уменьшиться до 7%.

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