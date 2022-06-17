Путин допустил, что в России ставка по льготной ипотеке может снизиться до 7%

Путин допустил, что в России ставка по льготной ипотеке может снизиться до 7%. Фото: Pxhere

Путин допустил, что в России ставка по льготной ипотеке может снизиться до 7%. Фото: Pxhere

В России ставка по льготной ипотеке может уменьшиться до 7%.

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин подчеркнул, что на фоне снижения ключевой ставки Банком России ставки по жилищным кредитам могут стать ниже 9% годовых.

По мнению президента РФ, снизить ставку по льготной ипотеке еще раз возможно, на этот раз — до 7%. Глава государства отметил, что такая мера будет действовать до конца 2022 года.

В тоже время, как сообщают РИА Новости, Сбербанк рассказал о начале предварительного приема заявок на льготную ипотеку под 7%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что европейские политики своими руками нанесли серьезный урон экономике, считает президент Российской Федерации Владимир Путин. В странах Европы растут цены из-за введенных ими же санкций.