Путин заявил, что европейские политики сами нанесли урон своей экономике

Путин заявил, что европейские политики сами нанесли урон своей экономике. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ-2022

Путин заявил, что европейские политики сами нанесли урон своей экономике. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ-2022

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума высказал мнение, что европейские политики своими руками нанесли серьезный урон экономике.

Путин подчеркнул, что в странах Европы растут цены из-за введенных ими же санкций.

«Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», — отметил президент РФ.

Также Путин предположил, что Западные партнеры могли намеренно подорвать международные устои ради своих геополитических иллюзий. По его мнению, они сделали это намеренно.

Президент подчеркнул, что такие ключевые для бизнеса понятия как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам в настоящее время основательно подорваны. Причем подорваны они партнерами России на Западе. Как отметил Путин, сделано это ради амбиций, для сохранения устаревших геополитических иллюзий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе своей речи на форуме глава государства уже отметил, что эпоха однополярного мира завершилась.