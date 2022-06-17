Президент России объявил о завершении эпохи однополярного мира

Президент России объявил о завершении эпохи однополярного мира. Скриншот трансляции ПМЭФ

Президент России объявил о завершении эпохи однополярного мира. Скриншот трансляции ПМЭФ

Сегодня, 17 июня, проходит выступление президента России Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе своей речи глава государства уже отметил, что эпоха однополярного мира завершилась.

По мнению Путина завершение эпохи однополярного мира произошло даже несмотря на попытки ее сохранить и законсервировать любимыми средствами.

Президент России добавил, что сейчас «игра идет в одни ворота». По мнению президента РФ, мир на подобных догмах будет неустойчив. Путин подчеркнул, что США считают себя некими «посланниками бога на Земле»

При этом допускается, что Запад не хочет замечать очевидных вещей, включая противодействие ходу истории.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что сегодня выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесли на 15:00.