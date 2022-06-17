Из-за кибератак на инфраструктуру ПМЭФ выступление Владимира Путина перенесли

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесли на 15:00.

Перенос выступления президента связан с DDOS-атаками на инфраструктуру форума. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Уточняется, что из-за кибератак на IT-инфраструктуру форума была выведена из строя база аккредитации.

«За это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак, все будет налажено и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там», — заявил Песков.

До этого Песков отмечал, что Путин лично принимает участие в подготовке своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь президента будет посвящена актуальным задачам, стоящим перед Россией сегодня.