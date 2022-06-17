Песков рассказал, что президент РФ лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ

Песков рассказал, что президент РФ лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ. Фото: Кремль

Песков рассказал, что президент РФ лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ. Фото: Кремль

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин лично участвует в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума.

Песков заметил, что Путин ответственно подошел к подготовке предстоящего выступления. Об этом пишет ТАСС.

«Будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», — заявил представитель Кремля.

Песков также заметил, что в ходе своего выступления Путин затронет экономические процессы и тему российской экономики в условиях западных санкций. Президент планирует рассказать гражданам, как страна будет искать новых партнеров в других частях мира, а также что в настоящее время стало причиной кризиса в мировой экономике.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин выступит с речью на пленарной сессии ПМЭФ-2022 сегодня, 17 июня.