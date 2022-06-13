Песков: Путин выступит на ПМЭФ с чрезвычайно важной речью

Президент РФ Владимир Путин выступит на Международном экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ) с чрезвычайно важной речью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин выступит с речью на пленарной сессии предстоящего ПМЭФ 17 июня. По словам представителя Кремля, президент будет о влиянии антироссийских санкций на подорожание энергоресурсов и продуктов питания. Также глава государства затронет тему начинающегося продовольственного кризиса в мире, передает ТАСС.

«Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — добавил Песков.

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня. Главная тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». Свое участие в мероприятии подтвердили представители более 90 стран и представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пленарное заседание ПМЭФ с участием президента РФ пройдет 17 июня.