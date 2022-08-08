В Ленинградской области за сутки коронавирусом заболели 286 местных жителей

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 286 случаев заражения коронавирусом.

Об новых случаях заражения сегодня, 8 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 1194 002 местных жителя. Всего выздоровели 187 086 пациентов, в том числе 317 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции люди не погибали. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 494.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место — 2 642 человека. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 241 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 029 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты делают прогнозы относительно прихода новой волны COVID-19. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявила, что новый пик заболеваемости коронавирусом не исключен.