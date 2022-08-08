«Подружка» полностью продалась владельцу сети «Л’Этуаль»

Фирма «Табер Трейд» полностью перешла во владение владельца сети магазинов «Л’Этуаль» компании «Алькор и Ко».

Известно, что фирма «Табер Трейд» управляет сетью магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии «Подружка». Теперь магазин находится под покровительством «Алькор и Ко». Об этом рассказали РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Также информацию подтвердил журнал Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Подружке», и сама пресс-служба «Л’Этуаль».

Уточняется, что речь идет о продаже оставшихся 10% акций, так как остальные 90% принадлежат покупателю уже два с половиной года, с января 2020-го.

Уточняется, что с августа в «Табер Трейд» произошли кадровые изменения. Так, одного из основателей компании, Дмитрия Тамурку, на посту гендиректора сменил Станислав Мелингер.

По словам генерального директора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной, в двух парфюмерно-косметических компаниях планируют увеличить ассортимент, расширить «географию, скорость и способы доставки».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в гипермаркете «Лента» на проспекте Обуховской Обороны произошло затопление отдела с косметикой.