Отдел с косметикой в гипермаркете «Лента» на Обуховской обороны накрыло водой

Отдел с косметикой в гипермаркете "Лента" на Обуховской обороны накрыло водой. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Отдел с косметикой в гипермаркете "Лента" на Обуховской обороны накрыло водой. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сегодня днем в гипермаркете «Лента» на проспекте Обуховской Обороны произошло затопление отдела.

Вода хлынула сверху, с потолка, и залила весь товар. Очевидцы представили видео в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ».

Один из комментаторов отметил, что дело тут не в крыше, а в водостоке, который не справился с количеством воды и развалился. Другой пользователь заметил, что подобное произошло чуть больше года назад только над техникой.

В результате вода заполнила торговой зал в считанные минуты. Как сообщили «78.ru» со ссылкой на заявление гипермаркета, на устранения потопа придется потратить несколько часов, но серьезных последствий за инцидентом замечено не было. По предварительным данным, фонтан забил сверху из-за того, что выбило заглушку в ливневке.

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