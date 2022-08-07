В Петербурге еще один H&M начал принимать покупателей перед окончательным закрытием

В Петербурге еще один H&#038;M начал принимать покупателей перед окончательным закрытием
В Петербурге еще один H&M начал принимать покупателей перед окончательным закрытием. Фото: группа "ВКонтакте"/"ТК Невский Центр"

Еще одна точка торговой сети H&M в Санкт-Петербурге сегодня, 7 августа, приняла своих покупателей. Теперь купить одежду шведского бренда есть возможность в ТК «Невский центр».

Об открытии магазина рассказали в пресс-службе ТК «Невский центр». Выбрать себе обновки можно с 10:00 до 23:00, — в часы работы всего комплекса.

О своем уходе H&M объявила 18 июля, тогда же, почти сразу, было принято решение устроить финальную распродажу, но при этом не делая скидки покупателям.

Некоторые магазины открылись в начале августа. Так, открытие первой после приостановки работы бренда точки на Лиговском проспекте в Петербурге вызвало огромный ажиотаж. В среду, 3 августа, жители города встали в большие очереди, чтобы купить желаемые вещи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты предполагают судебные разбирательства в связи с решением компании H&M об уходе. Бренд занимал лучшие места в ТЦ Петербурга и выступал якорным арендатором.

H&M новости СПб финальная распродажа


 

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