Шведской компании H&M грозит суд из-за ухода с рынка Петербурга

Юристы ожидают судебные разбирательства в связи с расторжением договоров аренды со стороны компании H&M. Фото: pixabay

Юристы ожидают судебные разбирательства в связи с расторжением договоров аренды со стороны компании H&M. Фото: pixabay

Шведский ритейлер H&M сообщил о своем решении с российского рынка. В связи с этим на территории Санкт-Петербурга освободится 23 павильона в торговых центрах. Бренд H&M занимал лучшие места в ТЦ Петербурга и выступал якорным арендатором.

Эксперты предполагают судебные разбирательства в связи с решением компании. Большинство договоров аренды не предполагает расторжения в одностороннем порядке без наложения штрафных санкций.

Об этом сообщает «РБК-Петербург» со ссылкой на мнение юристов. Компания H&M проведет финальную распродажу в начале августа.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о перспективах развития бизнеса на фоне закрывающихся иностранных компаний. После ухода H&M эксперты не ждут скорого открытия новых торговых сетей.