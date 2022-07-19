Эксперты рассказали о перспективах замещения H&M в Петербурге

Занять все освободившиеся павильоны в Петербурге сразу у новых брендов не получится. Фото: Unsplash

Занять все освободившиеся павильоны в Петербурге сразу у новых брендов не получится. Фото: Unsplash

Шведский бренд H&M сообщил о своем уходе с российского рынка, что станет причиной освобождения больших территорий в торговых центрах Санкт-Петербурга. Всего после закрытия магазинов освободится около 23 площадок общей площадью 32 тысячи квадратных метра.

Ожидать скорого замещения бренда не стоит — неизвестно, какое количество времени потребуется иностранным торговым операторам для выхода на российский рынок. Петербургский рынок заинтересовал представителей брендов из Турции, Индии, Ирана, ОАЭ и Китая.

Об этом сообщает «РБК-Петербург» со ссылкой на директора департамента исследований рынка компании Maris Алену Волобуеву. По прогнозам экспертов, все помещения представители новых компаний займут только через пять-семь лет из-за проблем с логистикой и нестабильности курса валют.

Ранее GazetaSPb сообщала о схеме действий в случае покупки бракованной вещи на распродаже в H&M. Шведская компания не закроется сразу, чтобы осуществить соблюдение прав потребителей.