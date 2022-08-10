Строительство ЖК «Сенат» началось в престижном Московском районе

Холдинг Setl Group приступил к строительству жилого комплекса высокого комфорт-класса «Сенат» на Кубинской улице.

Два дома высотой 10-12 этажей с большой площадью остекления будут построены по проекту архитектурного бюро «А.Лен». Фасады получат оформление в спокойной теплой цветовой гамме, будут использованы облицовочный кирпич и декоративные вставки темных, светлых, желтых цветов и вставки «под дерево».

Квартиры будут заполнены естественным светом благодаря панорамным окнам, которые запроектированы на просторные балконы и лоджии. На верхних этажах можно будет приобрести квартиры High Flat с высокими потолками, увеличенными оконными проемами и алюминиевыми стеклопакетами.

Центральную входную группу площадью более 100 квадратных метров оформят в классическом стиле с элементами конструктивизма. Планируется создать ресепшен с подсветкой, камин и лаунж-зону для отдыха и ожидания гостей.

На территории комплекса появится единый пешеходный променад со скамьями и лежаками, а над ним сделают перекидной воздушный мост. В «Сенате» будут скандинавские скверы с навесами, дворы-патио.

В центре ЖК построят детский сад на 140 мест и школу на 1150 мест с бассейнами. Кроме того, для юных жильцов создадут площадки SetlKids с эксклюзивным оборудованием из натуральных материалов, а зимой дети смогут кататься на собственном катке во дворе. Летом на площадке можно будет играть в футбол.

Жилой комплекс строится в шаговой доступности от станции метро «Московская» и Пулковского парка. Примерно за 20 минут на машине можно будет добраться до центра Петербурга, а также дворцов и парков Пушкина и Павловска. Аэропорт Пулково находится примерно в 10-15 минутах езды, а КАД и ЗСД — примерно в пяти минутах.

В Московском районе есть все необходимое, для комфортной жизни — от престижных гимназий и вузов до гипермаркетов, модных ресторанов и крупных торговых центров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Setl Group строит детский сад на 220 мест в Московском районе.