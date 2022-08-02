Setl Group строит детский сад на 220 мест в Московском районе

В Московском районе началось строительство второго детского сада в проекте «Зеленый квартал», который реализует холдинг Setl Group.

Детский сад сможет принять 220 малышей. В 12 группах будут заниматься ребята от полутора лет до будущих школьников.

Садик расположится в тихой части участка строительства, вдали от автомобильных магистралей. Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Здание детсада будет разноэтажным – от двух до трех этажей в высоту. Оно будет отличаться прямоугольными объемами, а выразительные эркеры обеспечат угловое проветривание помещений.

Setl Group создаст в детском саду все условия для отдыха, игр и интересного обучения. Для воспитанников будет построен бассейн площадью 7 на 3 метра, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, спальни и комнаты для кружков.

На территории сада разместят 12 игровых площадок с интересным оборудованием и две территории для спорта и зарядки на открытом воздухе. Также возле садика будет предусмотрена площадка с навесом, где можно будет хранить коляски и сани.