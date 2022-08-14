В Петербурге обсудят роль изобразительного искусства в пропаганде

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Мероприятие, посвященное роли рисунка в госпропаганде, пройдет в Петербурге по инициативе Кибер Фронта Z.

Мероприятие начнется в воскресенье, 14 августа, на Университетской набережной, 25. Темой встречи станет вопрос о том, как визуальные образы меняют настроения общества.

«Как идеологи и политики используют плакаты, чтобы донести нужные им смыслы расскажет художник, публицист Денис Барутта», — сообщили организаторы.

Специальным гостем мероприятия станет автор программы «Антимедиа террор» Андрей Янкин.