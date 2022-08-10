В России создадут кадровый резерв IT-специалистов

В России создадут кадровый резерв IT-специалистов
В кадровый резерв смогут войти высококвалифицированные IT-специалисты. из российских регионов. Фото: pixabay

Минцифры сформирует кадровый резерв российских IT-специалистов для трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, работающие над проектами цифровой трансформации.

Как сообщили в министерстве, в кадровый резерв смогут войти высококвалифицированные IT-специалисты из Москвы и других регионов страны. Ведомство создает резерв по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Его целью является развитие команд цифровой трансформации в государственном секторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза. Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти.

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