В России создадут кадровый резерв IT-специалистов

Минцифры сформирует кадровый резерв российских IT-специалистов для трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, работающие над проектами цифровой трансформации.

Как сообщили в министерстве, в кадровый резерв смогут войти высококвалифицированные IT-специалисты из Москвы и других регионов страны. Ведомство создает резерв по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Его целью является развитие команд цифровой трансформации в государственном секторе.

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