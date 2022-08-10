Певец SHAMAN не считает свой хит «Встанем» патриотическим

Музыкант рассказал, что для него это просто песня, которая отражает состояние души. Фото: кадр из клипа SHAMAN - "Я русский"

Музыкант рассказал, что для него это просто песня, которая отражает состояние души. Фото: кадр из клипа SHAMAN - "Я русский"

Российский певец SHAMAN рассказал, как был написан хит «Встанем», и призвал не вешать на него ярлык патриотизма.

Песня «Встанем» стала стала популярной среди россиян после начала спецоперации, но появилась она раньше. Музыкант рассказал телеканалу «360», что для него это просто песня, которая отражает состояние души.

Композиция заметно отличается от нескольких сотен других, которые SHAMAN написал за 15 лет. Певец отмечает, что текст писался на одном дыхании, будто под диктовку.

«Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово „встанем“. В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился — и песня моментально ушла в народ», — рассказал музыкант.

Следом SHAMAN выпустил еще один хит — «Я русский». Он создал композицию 8 марта. Певец добавил, что осознает всю ответственность, которую он несет.