Бизнесмен Евгений Пригожин предложил создать механизм контроля за чистоплотностью журналистов

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил создать механизм контроля за чистоплотностью журналистов
Евгений Пригожин предложил наладить контроль за "темными делами" журналистов. Фото: сайт правительства РФ

Известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин на фоне сообщений о задержании журналистов по обвинениям в мошенничестве предложил создать механизм контроля за чистоплотностью сотрудников СМИ.

В среду, 10 августа, в СМИ появилась информация о задержании журналистов из известных российских по делу о мошенничестве. По предварительной информации, интерес силовиков может быть связан с тем, что журналисты публикаовали в том числе в телеграм-каналах.

«Дело телеграмеров основано на открытом мошенничестве, и правоохранительные органы сумели в этом случае быть эффективными. А задача общественного контроля — профилактировать юные таланты, чтобы они направляли знания, которые мы им даём, не в криминальное, а в творческое русло», — прокомментировал случившееся предприниматель Евгений Пригожин.

Вторая задача, которая, по его словам, сейчас стоит перед обществом — останавливать тех, кто занимается «темными делами».

В контексте случившегося Евгений Пригожин вспомнил издание «Газета о газетах», которое в начале 2010-х годов вытаскивало на свет неприглядные истории о профессиональной журналистов как из прогосударственных, и из прооппозиционных СМИ.

«Десять лет спустя, с развитием различных информационных технологий, несмотря на закрытие целой вереницы СМИ-помоек, российские журналисты и блогеры в погоне за заработками, по-прежнему периодически обмазывают себя дерьмом», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

На фоне нынешних задержаний журналистов предприниматель предложил создать механизм общественного контроля за работниками СМИ.

«То есть своего рода общественный контроль за чистоплотностью журналистики. Собственно говоря, то, что и делала «Газета о газетах», — сказал Евгений Пригожин.

При этом пресс-служба компании «Конкорд» уточнила, что ждет предложений по созданию такого механизма контроля.

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