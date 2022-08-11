Потребительское голосование в конкурсе «Доверие потребителя» продлится до 16 сентября

Проголосовать на конкурсе "Доверие потребителя" можно до середины сентября. Фото: предоставлено организатором

Проголосовать на конкурсе "Доверие потребителя" можно до середины сентября. Фото: предоставлено организатором

Потребительское голосование в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» по выбору лучших компаний и проектов на рынке Петербурга и Ленинградской области будет остановлено 16 сентября.

Ознакомиться со списками участников в номинациях и проголосовать за лучших можно, пройдя по ссылкам: На сайте Конкурса https://doveriekonkurs.ru/golosovanie/ — На сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости https://www.bsn.ru/konkurs_doverie_potrebiteley_20

После 16 сентября все голоса на обеих площадках будут суммированы, и выбраны финалисты — по пять компаний и три проекта, с которыми начнут работать профессиональные эксперты.

На 10 августа, по итогам очередной проверки соблюдения правил голосования, за участников в номинациях отдано уже около 20 тыс. голосов пользователей.

На конкурс представлены 68 строительных компаний, 46 риэлторских агентств, 20 банков и 138 строящихся и построенных жилых комплексов в четырех классах, а также 43 управляющие компании, 24 строящихся и построенных комплексов апартаментов и 28 строящихся и построенных проектов загородного строительства.

Интернет-голосование идет в 14-ти номинациях:

«Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»

«Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге»

«Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

«Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области

«Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

«Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

«Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

«Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

Чтобы привлечь к голосованию лояльных к компании потребителей, на сайте и в соцсетях можно разместить знак участника и кнопку конкурса, Их можно скачать, пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/pravila-golosovanija/

Успейте проголосовать, помогите лучшим! — Выход участника конкурса в финал зависит только от числа голосов, которые за него отдадут потребители!