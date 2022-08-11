Мигранта, который насмерть пришиб ногой молодого человека, задержали на Добролюбова

В Петербурге задержали мигранта, который ногой по голове нанес смертельный удар молодому приезжему.

Труп 23-летнего молодого человека (которому на вид дали 40 лет) 9 августа обнаружили на улице недалеко от офиса врача общей практики на набережной реки Смоленки, 3, корпус 1. Тогда удалось установить, что погибший является гражданином Узбекистана, приехавшего в Россию на заработки. Внешних признаков насильственной смерти на молодом человеке не обнаружили.

Правда, как стало известно Gazeta.SPB, позже все же удалось установить причастного к этому инциденту. По версии следствия, 9 августа около 12:30, находясь в комнате общежития на Уральской улице, 12, корпус 5, в ходе ссоры погибшей гражданин получил ногой по голове от 46-летнего мигранта.

Подозреваемого мужчину задержали у дома 18 по улице Добролюбова. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что известная в своих кругах тиктокерша и тату-мастер Анастасия Гришман (или Анастасия Хамловская) была найдена мертвой на съемной квартире.