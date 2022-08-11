На Народного Ополчения из полыхающей жилой квартиры в больницу отправили пострадавшего

На Народного Ополчения из полыхающей жилой квартиры в больницу отправили пострадавшего
На Народного Ополчения из полыхающей жилой квартиры в больницу отправили пострадавшего. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе произошел квартирный пожар, в котором уже пострадал один человек. Пламя еще не потушили.

Около 17:53 в экстренные службы поступило сообщение, что на проспекте Народного Ополчения, 221 горит квартира. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Как позже удалось выяснить, в двухкомнатной отдельной квартире обстановка успела обгореть на площади 20 квадратных метров.

В 18:32 пожар удалось локализовать, но из обгоревшего помещения достали пострадавшего молодого человека, которого экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте тушения работают 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь на 10 августа пламя разошлось в шестикомнатной коммуналке на Заречной улице, дом 16. Примерно в 4:30 в экстренные службы сообщили о начавшемся пожаре.

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