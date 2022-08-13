В Петербурге монтажники-аферисты обманули пенсионерку на 2 млн рублей

Пожилая жительница Петербурга отдала за ремонт квартиры 2 миллиона рублей, но оказалась обманута.

Как стало известно Gazeta.SPb, в пятницу в полицию обратилась 83-летняя женщина с Богатырского проспекта, 50/1. Она рассказала, что с февраля по июль делала ремонт в своей квартире, для чего наняла бригаду рабочих. Она заключала договоры на оказание ремонтных услуг и закупку техники. За полгода пенсионерка передала бригадиру 2,1 миллиона рублей, но ремонт оказался некачественным, и завершать его никто не стал. После этого монтажники перестали выходить на связь.

Пострадавшая объяснила полицейским, что обратилась за помощью только сейчас, поскольку думала, что ремонт будет завершен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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