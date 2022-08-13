Пассажирка каршеринга погибла в массовом ДТП на Тучковом мосту

Поздним вечером на Тучковом мосту столкнулись восемь автомобилей. Пострадали три человека и один погиб.

В пресс-службе городского главка МВД сообщили, что ДТП произошло накануне в 23:35 на Тучковом мосту. Каршеринг «Ниссан Кашкай» врезался в попутный «Ниссан Альмера», который в свою очередь влетел в «Митсубиси Лансер». В получившемся «паровозике» пострадали еще пять машин, в том числе карета скорой помощи.

В аварии не выжила 37-летняя пассажирка каршеринга. Травмы средней тяжести получили еще три человека, они госпитализированы.

Дорожная полиция на месте выяснила, что 32-летний водитель каршеринга сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. За это он получил административный протокол.

Сейчас проводится проверка, в отношении виновника ДТП собираются возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток сломал позвоночник в ДТП с ГАЗелью на Солидарности.