Подросток сломал позвоночник в ДТП с ГАЗелью на Солидарности

После аварии в Невском районе госпитализировали старшеклассника со сломанным позвоночником.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 22:20 на проспекте Солидарности столкнулись автомобили ГАЗель и «Мерседес». От удара отечественная машина опрокинулась на правый борт.

На переднем пассажирском сиденье ГАЗели ехал 17-летний школьник. Он пострадал и был госпитализирован в больницу с компрессионным переломом 11-го и 12-го позвонков.

Проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что упавшая бетономешалка раздавила «Ниву» на Шлиссельбургском проспекте. Из емкости после столкновения вылился весь бетон. Из-за него оказалась перекрыта одна из двух полос движения.