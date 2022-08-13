Упавшая бетономешалка раздавила «Ниву» на Шлиссельбургском проспекте

В пятницу вечером на Шлиссельбургском проспекте случилась авария с участием автобетоносмесителя и припаркованной «Нивы».

Очевидцы сообщили в ВК-сообществе «Наше Рыбацкое», что бетономешалку на дороге подрезал «недоводитель», из-за чего водителю пришлось уворачиваться. В результате большегруз врезался в припаркованную на обочине «Ниву», опрокинулся и раздавил ее переднюю часть.

Из емкости после столкновения вылился весь бетон. Из-за него оказалась перекрыта одна из двух полос движения. Ближе к десяти часам вечера к месту приехали службы для уборки улицы.

«Таки приехали Водоканал и аварийка (шустро однако) и принялись за уборку», — пишут местные жители.

По словам петербуржцев, в аварии никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту.