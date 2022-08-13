В Мурино каршеринг насмерть сбил пешехода и скрылся

В Мурино каршеринг насмерть сбил пешехода и скрылся
Пешеход скончался. Фото: pixabay

Полиция задержала водителя каршеринга, который насмерть сбил пешехода в Мурино и скрылся с места ДТП.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла в пятницу около 7:30 рядом с ЖК «Гринландия». Каршеринг «Ниссан Кашкай» переехал мужчину, который вышел на проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм 49-летний пешеход скончался, а водитель арендованной иномарки поспешил скрыться с места ДТП.

Было возбуждено уголовное дело о совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновника аварии поймали в семь часов вечера. Им оказался 25-летний безработный житель Мурино.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажирка каршеринга погибла в массовом ДТП на Тучковом мосту. Травмы средней тяжести получили еще три человека, они госпитализированы.

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