Ремонт трубопроводов в котельной на набережной Карповки подходит к концу

Ремонт трубопроводов в котельной на набережной Карповки подходит к концу
В Петербурге продолжается кампания по ремонту труб. Фото: Петербургтеплоэнерго

Капитальный ремонт внутренних трубопроводов горячего водоснабжения котельной на набережной реки Карповки в скором времени будет завершен.

Работы ведет «Петербургтеплоэнерго» в котельной по адресу дом 18, корпус 2, литера Н. По плану специалисты должны заменить трубопроводы ГВС котельной с арматурой общей протяженностью 40 метров, которые используются с 2007 года. В 2020 и 2021 годах они стали часто ремонтироваться в связи с выявляемыми дефектами.

Чтобы обеспечить бесперебойное и качественное снабжения горячей водой, в частности Академическую гимназию, было принято решение заменить изношенные трубопроводы на новые, которые выполнены из современных отечественных коррозионностойких материалов. Новые трубы способны выдерживать серьезные нагрузки в агрессивной среде.

Работы проводятся в рамках ремонтной программы 2022 года, их завершение планируется до начала нового отопительного сезона. В общей сложности под ремонтную программу попадают 68 котельных и центральных тепловых пунктов.

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Ремонт трубопроводов в котельной на набережной Карповки подходит к концу
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