В Приморском районе шестикласснице разорвало селезенку после падения с качели

В Приморском районе шестикласснице разорвало селезенку после падения с качели. Фото: Unsplash

В Приморском районе шестикласснице разорвало селезенку после падения с качели. Фото: Unsplash

На проспекте Сизова 12-летняя девочка получила разрыв селезенки во время катания на качели.

Как стало известно Gazeta.SPB, днем 13 августа к медикам сама обратилась шестиклассница, которая рассказала, что около 15:00 она находилась на проспекте Сизова, где качалась на качелях. Вдруг оборвалась цепь, и девочка рухнула вниз.

В результате врачи диагностировали у ребенка закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. Шестиклассница в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маленькая петербурженка поступила в детскую больницу 8 июня около 18 часов. Девочку поместили в реанимацию с закрытой травмой живота, гематомой брыжейки 12-перстной кишки и повреждением головки поджелудочной железы после падения с качелей. Полиция выяснила, что малышка получила травму около 11:30 на территории детского сада.