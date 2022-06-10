В Петербурге 5-летнюю девочку госпитализировали с тяжелыми травмами живота после падения с качелей в детском саду

Девочка упала с качелей в детском саду. Фото: pxhere

Девочка упала с качелей в детском саду. Фото: pxhere

В Петербурге правоохранители разбираются в обстоятельствах травмирования пятилетней девочки в детском саду.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенок поступил в детскую больницу 8 июня около 18 часов. Девочку поместили в реанимацию с закрытой травмой живота, гематомой брыжейки 12-перстной кишки и повреждением головки поджелудочной железы.

Полиция выяснила, что малышка получила травму около 11:30 на территории детского сада на Вознесенском проспекте. Во время прогулки она упала с качелей и ударилась животом о металлическую ограду.

Информацию о происшествии передали следственным органам Адмиралтейского района. К проверке также подключились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада на Гражданском проспекте.