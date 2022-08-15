Эксперт дал несколько важных советов новичкам в спорте

По мнению специалиста, новичкам в спорте лучше нанять себе персонального тренера, но если такой возможности нет, то важно помнить несколько главных правил.

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев поделился, что никто другой кроме тренера не отвечает за клиента в спортзале и не может давать советы о занятиях, поэтому тем, кто решил заняться спортом сам, необходимо соблюдать осторожность. Об этом эксперт побеседовал с Общественной службой новостей, пишет «Ямал1».

Как заметил Фатеев, тренироваться нужно регулярно, но не ежедневно, в идеале через день. Также не желательно брать сразу максимальную нагрузку, кроме того в первое время можно не следить за промежутками между подходами.

Начинать тренировку желательно с кардионагрузки и только потом приступать к комплексу упражнений. Эксперт заметил, что важно как выполнять движения, так и правильно при этом дышать.

В дополнение ко всему не стоит забывать о сбалансированном питании и пищевых добавках.