В Юсуповском саду Петербурга задержали двух «стрелков» с ружьем

В Юсуповском саду Петербурга задержали двух &#171;стрелков&#187; с ружьем
В Юсуповском саду Петербурга задержали двух "стрелков" с ружьем. Фото: "Яндекс.Карты"/"Дмитрий С.

В понедельник вечером, 15 августа, правоохранительные органы Адмиралтейского района занимались вызовом в Юсуповский сад. Очевидцы сообщили о двух мужчинах с ружьем.

Как стало известно Gazeta.SPB, стреляли 57-летний и 33-летний мужчины. Специалисты забрал у них обрез ружья и 19 патронов.

Стрелять господа стали не просто так. Выяснилось, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было использовано огнестрельное оружие.

Правонарушителей задержали и отправили их в СПСЗЛ. В Настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба мужчины в свое время были замешены в других уголовных делах, тот, что старше, — судим за разбой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Бухарестской улице, недалеко от магазина «Пятерочка», мужчина решил пострелять из пистолета. Гражданин находился рядом с автомобилем марки «БМВ», принадлежавшей, судя по всему, его родственнице.

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