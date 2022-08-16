С набережной Кутузова в Петербурге забрали пожилую утопленницу

С набережной Кутузова в Петербурге забрали пожилую утопленницу
С набережной Кутузова в Петербурге забрали пожилую утопленницу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе Санкт-Петербурга на набережной Кутузова нашли мертвую женщину, предположительно захлебнувшуюся в Неве.

Как стал известно Gazeta.SPB, 15 августа в полицию поступило сообщение из Мариинской больницы, в котором заявлялось о поступлении мертвой неизвестной женщины на вид 50 лет. Погибшую обнаружили на набережной Кутузовой, 8. Женщина могла утонуть в Неве.

Диагноз, который изначально поставили врачи: клиническая смерть через электрическую активность без пульса. Позже гражданка окончательно отошла на тот свет.

В настоящее время личность гражданки устанавливается, все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 августа на пляже Выборгского района врачи зафиксировали смерть 12-летнего скаута, приехавшего из Москвы в составе группы в лагерь на территории поселка Подборовье.

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