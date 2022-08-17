В Петербурге за сутки выявили 3 881 заболевшего коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 881 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 274 человека, выздоровели – 3 752, умерли – 14. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 600 492 местных жителя, вылечились — 1 536 770 человек, а общее число жертв достигло 34 495. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 10 241 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 968 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим.