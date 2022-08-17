В Петербурге за сутки выявили 3 881 заболевшего коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 3 881 заболевшего коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 881 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 274 человека, выздоровели – 3 752, умерли – 14. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 600 492 местных жителя, вылечились — 1 536 770 человек, а общее число жертв достигло 34 495. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 10 241 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 968 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Количество вызовов врачей на дом в Петербурге выросло на треть
Шестилетний мальчик из Парголово травмировал анус ножницами
Бортпроводников авиакомпании «Россия» начали отстранять от ...
На трассе под Кировском пенсионер сбил женщину с ребенком
В камере хранения в «Дикси» в Коммунаре нашли пистолет и патроны
Петербуржцу сломали ребра и пробили голову на скейтплощадке в Кировске
В России за сутки коронавирусом заразились 33 106 человек
В Ленобласти подтвердили 758 случаев коронавируса за сутки