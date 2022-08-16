Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим
Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим. Фото: unsplash

В России продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса, в некоторых регионах заболевших выявляют каждый раз все больше и больше. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендовали носить маски, особенно проблемным городам.

Роспотребнадзор советует вернуться к масочному режиму в общественных местах, транспорте, а также в закрытых помещениях. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В проблемных регионах уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. Специалисты отметили, что за 32 недели 2022 года в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания коронавирусом.

Показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, — это на 49,2% больше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах.

Подчеркивается, что в 48,6% выявленных новых случаев коронавируса приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга обратились к горожанам с просьбой не игнорировать антикоронавирусные меры и соблюдать масочный режим.

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