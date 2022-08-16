В Смольном петербуржцев призвали соблюдать антиковидные меры

Петербургские власти обратились к горожанам с просьбой не игнорировать антикоронавирусные меры и соблюдать масочный режим. Правда, пока последняя мера носит рекомендательный характер.

В смольном напомнили, что соблюдать меры безопасности при увеличении заболеваемости коронавирусом очень желательно. Пандемия не исчезла, поэтому, чтобы сократить риски заражения, нужно носить маски в общественных местах.

Также петербуржцам напомнили о важности вакцинации. Отмечается, что коронавирусная инфекция —это коварное заболевание, поэтому лучше сделать прививку и обезопасить себя, родных и коллег.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Гамалеи оценили эффективность назальной вакцины от коронавируса против каждого штамма. По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат работает против всех вариантов инфекции.