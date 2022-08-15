Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса действует против всех штаммов

Назальная вакцина от коронавируса действует против всех штаммов. Фото: Unsplash

Назальная вакцина от коронавируса действует против всех штаммов. Фото: Unsplash

В центре Гамалеи оценили эффективность назальной вакцины от коронавируса против каждого штамма.

По мнению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, назальная вакцина действенна против всех штаммов коронавируса. Такое заявление эксперт сделал РИА Новости.

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — подчеркнул Гинцбург.

В начале апреля стало известно, что Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в процессе доработки находится новая вакцина «Спутник V». Препарат нацелен на остановку штаммов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). Пока трудно сказать, как будут проходить испытания. В случае использования правил исследования займут пять-шесть месяцев, однако за это время уже появится новый штамм.