Гинцбург: в России разработана вакцина против трех видов «омикрона»

В процессе доработки находится новая вакцина «Спутник V». Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился, что препарат способен противостоять трем видам «омикрона»..

Новая вакцина нацелена на остановку штаммов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). При этом, как рассказал сам Гинцбург, он уже привился новой разработкой. Об этом специалист побеседовал с РБК.

Отмечается, что платформа создана, теперь стоит вопрос регуляторики, подчеркнул эксперт. Он отметил, что пока трудно сказать, как будут проходить испытания. В случае использования правил испытания займут пять-шесть месяцев, однако за это время уже появится новый штамм.

Известно, что регистрация вакцины занимает до полугода. Гинцбург заметил, что сила нейтрализации омикрона BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз. Для решения проблемы быстрого внедрения препарата необходимо откорректировать действующие правила. Таким образом, нужна не регистрация новой вакцины, а изменение антигенного штамма в уже существующей. По мнению эксперта, на такой процесс можно выделить максимум месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России подтверждены 6 случаев штамма коронавируса «Дельтакрон», 5 из которых специалисты нашли в Петербурге.