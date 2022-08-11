В Петербурге нашли 5 из 6 заболевших штаммом коронавируса «Дельтакрон»

На территории России подтверждены 6 случаев штамма коронавируса «Дельтакрон», 5 из которых специалисты нашли в Петербурге.

Гибридный штамм коронавируса в больше степени проник на территорию Северной столицы, но частично задел и Москву, где выявили один случай заражения. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

Известно, что были проверены образцы за июль и начало августа. В настоящее время гибридный вариант коронавируса не считает доминирующим, поэтому он не влияет на эпидемиологическую обстановку ни в одном из городов.

Отмечается, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Также эксперты напомнили, что появление гибридных штаммов не считается уникальным явлением. До этого они были зафиксированы в странах Европы, США и Латинской Америки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские специалисты обнаружили новый вариант коронавируса и назвали его «русский дельтакрон». Известно, что он сочетает в себе штаммы «Омикрона» и «Дельты».