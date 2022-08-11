В Петербурге нашли 5 из 6 заболевших штаммом коронавируса «Дельтакрон»

В Петербурге нашли 5 из 6 заболевших штаммом коронавируса &#171;Дельтакрон&#187;
В Петербурге нашли 5 из 6 заболевших штаммом коронавируса "Дельтакрон". Фото: unsplash

На территории России подтверждены 6 случаев штамма коронавируса «Дельтакрон», 5 из которых специалисты нашли в Петербурге.

Гибридный штамм коронавируса в больше степени проник на территорию Северной столицы, но частично задел и Москву, где выявили один случай заражения. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

Известно, что были проверены образцы за июль и начало августа. В настоящее время гибридный вариант коронавируса не считает доминирующим, поэтому он не влияет на эпидемиологическую обстановку ни в одном из городов.

Отмечается, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Также эксперты напомнили, что появление гибридных штаммов не считается уникальным явлением. До этого они были зафиксированы в странах Европы, США и Латинской Америки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские специалисты обнаружили новый вариант коронавируса и назвали его «русский дельтакрон». Известно, что он сочетает в себе штаммы «Омикрона» и «Дельты».

дельтакрон-штамм коронавирус новости СПб Роспотрбнадзор Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Пловдивской улице прохожие заметили мать, избивающую своего грудного ребенка
Компания пьяных живодеров выкинула собаку из окна на Загородном проспекте
В Петербурге нашли 5 из 6 заболевших штаммом коронавируса «Дельтакрон»
Эстония планирует закрыть границы для россиян с шенгенской визой
Эксперты рассказали, что этой осенью ждет рынок съемного жилья в Петербурге
Мигранта, который насмерть пришиб ногой молодого человека, задержали на ...
В Пулково два десятка пассажиров не попали на рейсы до Самары, Сочи и ...
В Петергофе лжеследователь выманил у пенсионерки полтора миллиона