Петербургские ученые нашли новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Петербургские ученые нашли новый штамм коронавируса &#171;русский дельтакрон&#187;
Петербургские ученые нашли новый штамм коронавируса "русский дельтакрон". Фото: unsplash

Российские специалисты обнаружили новый вариант коронавируса и назвали его «русский дельтакрон». Известно, что он сочетает в себе штаммы «Омикрона» и «Дельты».

Пока неизвестно, насколько новый штамм заразен и опасен. П словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, гибридные вирусы с фрагментами геномов «омикрона» и «дельты» являются большой редкостью из-за постепенного вымирания «дельты». Однако же подобное сочетания было зафиксировано в последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга, при этом первые из них появились в базах сначала июля.

Обнаружить большее количество подобных образцов удалось исследователям из Института Гриппа имени Смородинцева. Вероятно, такая смесь зародилась именно в России, так как пока больше не из какой другой страны сигналов о появлении похожего штамма не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией специалисты делают прогнозы относительно прихода новой волны COVID-19

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