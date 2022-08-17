В Ленобласти подтвердили 758 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 758 случаев коронавируса за сутки
В Ленобласти подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 758 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 198 325 местных жителей. Всего выздоровели 189 314 пациентов, в том числе 144 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 10 241 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 968 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим.

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